Sondaggi politici: le intenzioni di voto ad oltre un mese dalle elezioni Regionali in Puglia, Campania e Veneto

Ad oltre un mese dalle elezioni regionali in Puglia, Campania e Veneto, arriva una nuova rilevazione SWG per il TG La7. Fratelli d’Italia sarebbe il 30,8%, invariato rispetto alla scorsa settimana. Leggero calo per il Partito Democratico, che scende al 21,8% (-0,1), e per il Movimento 5 Stelle che si attesta al 13,4%. Lega e Forza Italia arretrano rispettivamente all’8,7% e al 7,8%. Alleanza Verdi e Sinistra sarebbe al 6,8%.

Sul fronte centrista abbiamo Azione al 3,1%, Italia Viva al 2,4% e +Europa all’1,9%. Le altre liste raccolgono complessivamente il 3,3%. Il sondaggio è stato realizzato da SWG per conto di La7, su un campione di 1.200 maggiorenni residenti in Italia, con un margine d’errore statistico del 2,8% e un intervallo di confidenza del 95%.