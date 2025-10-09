Sondaggi politici, le intenzioni di voto a pochissimi giorni dalle regionali in Toscana. Tutti i DATI

Nell’ultimo sondaggio Lab21 per Affari Italiani, a pochissimi giorni dalle elezioni regionali in Toscana, Fratelli d’Italia è dato al 30,1%, il Partito Democratico risale al 20,1%. Il Movimento 5 Stelle arriverebbe terzo, con il 12,4%. Nel centrodestra invece, la Lega con l’8,9%. Forza Italia sarebbe all’8,7% mentre Alleanza Verdi Sinistra si attesterebbe al 5,6%.
Azione si fermerebbe al 3,3%, seguito da Italia Viva al 2,7%, Più Europa all’2,3%. Chiude Sud chiama Nord all’1,5% e Noi Moderati all’0,6%. Gli altri al 2,8%.