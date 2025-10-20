Sondaggi politici: le intenzioni di voto a poche settimane dalle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto

A poche settimane dalle elezioni regionali in Campania, Veneto e Puglia, secondo l’ultimo sondaggio di “Termometro politico” sulle intenzioni di voto degli italiani, si registra una crescita di Fdi e Pd. Il sondaggio e realizzato tra il 15 e 16 ottobre, segnala: Fratelli d’Italia in testa al 29,8%, cresce anche il primo partito d’opposizione, il Partito Democratico di nuovo al 22% e in risalita di un decimo. Il M5S cala al 12,1%. Testa a testa tra Forza Italia e Lega, appaiate all’8,6%. Scende Alleanza Verdi Sinistra, dal 6,6% al 6,4%.

Azione si attesta al 3,1%. Italia Viva in crescita dello 0,2% (2,4%), Più Europa arriva all’1,8%, Democrazia Sovrana e Popolare si ferma all’1,4%. Chiudono la Pace Terra Dignità (1,1%) e Noi Moderati (1,1%). Gli altri partiti ottengono nel complesso l’1,6%.