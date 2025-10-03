Sondaggi politici, i DATI dei partiti a pochissimi giorni dalle regionali in Calabria e Toscana

Il sondaggio Only Numbers (Alessandra Ghisleri) per “Porta a Porta” illustra i nuovi dati relativi alle intenzioni di voti a pochi giorni dalle elezioni regionali in Calabria e Toscana. Fratelli d’Italia rimane primo partito e si attesta al 30,1%, seguito dal Pd (22,2%). Il Movimento 5 Stelle sarebbe al 12,5%. Forza Italia è all’8,6%, mentre la Lega resta all’8,4%.

Alleanza Verdi e Sinistra al 6,3%, stabile. Azione è al 3%, Italia Viva al 2,9%. Infine Più Europa rimane al 2%, mentre Noi Moderati è allo 0,9%. Gli astenuti-indecisi si attestano al 48,1%.