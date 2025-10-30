Sondaggi politici: i DATI dei partiti a poche settimane dalle regionali in Campania, Puglia e Veneto

A poche settimane dalle elezioni regionali in Campania, Veneto e Puglia, secondo l’ultimo sondaggio di “Termometro politico” sulle intenzioni di voto degli italiani, si registra un calo di Fdi. Il sondaggio e realizzato tra il 22 ed il 23 ottobre, segnala Fratelli d’Italia in testa al 29,6%, cresce il primo partito d’opposizione, il Partito Democratico al 22,3%. Il M5S stabile al 12,1%. Testa a testa tra Forza Italia e Lega, rispettivamente all’8,5% ed all’8,7%. Stabile Alleanza Verdi Sinistra, dal 6,3%.

Azione si attesta al 3%. Italia Viva in cala dello 0,1% (2,3%), Più Europa arriva all’1,8%, Democrazia Sovrana e Popolare si ferma all’1,4%. Chiudono la Pace Terra Dignità (1%) e Noi Moderati (1,3%). Gli altri partiti ottengono nel complesso l’1,8%.