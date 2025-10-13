Sondaggi politici: Fratelli d’Italia e Avs in crescita, segno meno per PD e M5S | DATI

Nell’ultimo sondaggio Eumetra, a poche ore dallo spoglio delle elezioni regionali in Toscana e a oltre un mese da quelle in Campania, Puglia e Veneto, Fratelli d’Italia è dato al 30,4% (+0,2%), il Partito Democratico scende al 21,9% (-0,1%). Il Movimento 5 Stelle arriverebbe terzo, con il 13,3% (-0,1%). Nel centrodestra invece, la Lega con l’8,6%. Forza Italia sarebbe all’8,2% mentre Alleanza Verdi Sinistra si attesterebbe al 6,6%.

Azione si fermerebbe al 3,5%, seguito da Italia Viva al 2,2%, Più Europa all’1,9%. Chiude Noi Moderati all’1%. Gli altri sarebbero al 2,4%.