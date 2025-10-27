Sondaggi politici, chi vincerà le elezioni regionali? Le intenzioni di voto in Campania, Puglia e Veneto | DETTAGLI

Presentate le liste, adesso è tempo di campagna elettorale in vista delle elezioni regionali del prossimo 23 e 24 novembre in Campania, Veneto e Puglia dove si prospettano delle sfide avvincenti tra centrodestra e centrosinistra ed i rispettivi candidati. Ma adesso vediamo cosa dicono i sondaggi politici in vista di questa importante tornata elettorale che chiude le elezioni del 2025, prima di un 2026 che sarà caratterizzato da tantissime comunali e dal referendum sulla giustizia.

Il sondaggio in Veneto

Per il Veneto il sondaggio Tecnè per l’agenzia Dire vede il candidato del centrodestra, Alberto Stefani, in netto vantaggio: è dato tra il 60% e il 64% dei consensi mentre il candidato del centrosinistra, Giovanni Manildo tra il 36% e il 40%.

La situazione in Campania

In Campania il candidato del centrosinistra, Roberto Fico, secondo l’Istituto Piepoli si attesta attorno al 56%. Ma secondo un sondaggio di Affaritaliani la distanza sarebbe minore, con Fico al 50% e il candidato del centrodestra, Edmondo Cirielli, al 47%.

La situazione in Puglia

In Puglia, secondo una rilevazione di Winpoll, Antonio Decaro, del centrosinistra, sarebbe al 52% dei consensi contro il 38% del centrodestra, che candida a presidente Luigi Lobuono. Un sondaggio più recente, di Yoodata per la Gazzetta del Mezzogiorno, conferma il netto vantaggio di Decaro.