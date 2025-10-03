Smart cities e intelligenza artificiale: nasce la partnership Messina–Emirati Arabi

Sabato 4 ottobre alle ore 10.00, presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina in via San Martino 62, si terrà la cerimonia ufficiale di sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti e l’Ordine degli Ingegneri di Messina. A firmare l’accordo saranno i Presidenti Dott. Stefano Campagna e Ing. Santi Trovato.

L’intesa nasce con l’obiettivo di avviare una collaborazione stabile tra le due istituzioni per rafforzare lo scambio di competenze, esperienze e opportunità di sviluppo nei settori dell’ingegneria, delle smart cities, dei data center e dell’intelligenza artificiale, con la Sicilia che diventa punto di riferimento strategico nel Mediterraneo. Tra i punti cardine dell’accordo la costituzione di un Comitato Tecnico Congiunto formato da rappresentanti delle due realtà, con il compito di definire il piano annuale delle attività, monitorare l’avanzamento delle iniziative e proporre nuove aree di collaborazione.

Alla guida del Comitato è stato designato l’Ing. Giuseppe Giorgianni, che coordinerà le azioni operative e rafforzerà il dialogo tra le parti. “Con questa firma apriamo una finestra internazionale di straordinario valore per i nostri iscritti” ha dichiarato il Presidente dell’Ordine Ing. Santi Trovato. “Questo Protocollo consolida il ruolo della Camera come facilitatore di relazioni bilaterali” ha aggiunto il Presidente della Camera Dott. Stefano Campagna. L’accordo segna l’avvio di una partnership che mira a generare nuove opportunità di business, ricerca e formazione e a consolidare il ruolo di Messina e della Sicilia come hub internazionale di innovazione e ingegneria.