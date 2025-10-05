Slalom Torregrotta-Roccavaldina: trionfo per Scuderia Aspromonte

Si è disputato oggi domenica 5 ottobre lo slalom Torregrotta-Roccavaldina, valido quale penultima prova del campionato italiano. Anche in terra siciliana la Scuderia Aspromonte è stata presente con i suoi portacolori. In classe RS 1600 Michael Lombardo ha conquistato una grandiosa vittoria con la sua Peugeot 106, di fronte a numerosi avversari, mentre il rientrante Luigi Molinetti, vittima di problemi tecnici, si è piazzato al terzo posto. Buon risultato anche per Rocco Musolino che si è classificato al sesto posto nella affollata classe N 1600.

Molto soddisfatto anche in questa occasione il presidente Lello Pirino, che ricorda a tutti l’appuntamento di fine stagione con lo slalom Arangea-Gallina del prossimo 26 ottobre. Impossibile mancare!!!