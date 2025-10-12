Slalom Oppido Mamertina, weekend positivo e tanti podi per Scuderia Aspromonte

Si è disputato oggi domenica 12 ottobre lo slalom di Oppido Mamertina. Come di consueto in questo agguerrito finale di stagione, la Scuderia Aspromonte è stata presente in forze con i suoi portacolori. Buon terzo posto in classe N 1600 per Rocco Musolino su Peugeot 106. Ottimo secondo posto nella sempre affollata classe RS 1600 per Michael Lombardo su Peugeot 106, autore di un finale di stagione in crescendo. Nella stessa classe Luigi Molinetti ha concluso al terzo posto su Peugeot 106, mentre Michela Puntorieri, al debutto su Citroen Saxo, si è piazzata quarta ed ha trionfato nella classifica femminile.

In RS 1400, infine Saverio Mallamace ha conquistato un positivo secondo posto. Nel frattempo, la macchina organizzativa procede speditissima per lo slalom Arangea-Gallina del prossimo 26 ottobre. Il presidente Lello Pirino e la Scuderia Aspromonte vi attendono in massa. Non mancate!