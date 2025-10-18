Siracusano: “subito il via libera allo stop del pedaggio tra Messina e Villafranca”

“L’abolizione del pedaggio autostradale nella tratta tra Messina e Villafranca, e viceversa, legato all’ormai imminente avvio dei cantieri per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, è legge da parecchi mesi, ha tutte le coperture finanziarie richieste, e la chiara volontà politica della maggioranza di governo. Eppure da settimane e settimane il Consorzio autostrade siciliane (Cas) non riesce ad avere il via libera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla bozza di accordo con la Società Stretto di Messina, indispensabile per procedere – una volta partiti i lavori del Ponte – allo stop al pagamento del pedaggio”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputato di Forza Italia.

“Un balletto di bozze, fatto di integrazioni, correzioni, chiarimenti, approfondimenti, con il testo dell’accordo che fa avanti e indietro e non viene mai chiuso. Una situazione francamente poco comprensibile. Chiedo ai tecnici del Mit di esaminare una volta per tutte in modo attento e definitivo la bozza e di dare il nulla osta alla firma del Protocollo d’intesa tra Cas e Società Stretto di Messina. Basta con i tentennamenti e con le perdite di tempo”.

“Questa è una battaglia di civiltà, per Messina e per i messinesi. Se qualcuno a livello locale continua a tifare contro, si metta l’anima in pace: su questa iniziativa, nata dal basso e richiesta da migliaia di cittadini, non ci sarà alcun passo indietro”.