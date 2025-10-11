Siracusa, scritte pesanti contro Ricci: “Presidente fanfarone e narcisista patologico” | FOTO

Delle scritte molto pesanti nella notte sono apparse in alcuni muri della città di Siracusa. Sono rivolte al Presidente della squadra di calcio, Ricci. “Presidente fanfarone” e “Presidente narcisista patologico” tra le scritte che si possono leggere. Non si conosce la provenienza, ma si tratta chiaramente di una contestazione nei confronti del numero uno del club aretuseo. L’entusiasmo della promozione in Serie C della scorsa estate, in città, è già svanito, per via di una partenza molto negativa nel campionato in corso.

L’avvio di torneo, per ora, sta “regalando” alla squadra di Turati (in bilico) l’ultimo posto. Già nelle ultime settimane di mercato non erano mancate contestazioni e incontri chiarificatori tra Presidente, allenatore e ultrà, che hanno poi prodotto un mercato frenetico e che per ora non sta producendo frutti.