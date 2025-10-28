Siracusa, Mick Jagger torna a far visita al ristorante “Don Camillo” | DETTAGLI

Mick Jagger, leader degli Stones, è tornato nella sua Sicilia: il cantante inglese riconferma l’amore per l’isola, in particolar modo per Siracusa, terra che il leader dell’iconica band frequenta spesso nelle sue vacanze. Dopo un giro ad Ortigia, si è recato a Siracusa dove, per i cittadini del luogo, Jagger è ormai di casa, è ciò lo testimonia l’assidua frequentazione presso il ristorante “Don Camillo“, che considera la star inglese un cliente affezionato. Pantalone bianco, come il berretto con visiera, maglione blu e camicia, eccolo sorridente insieme al proprietario del locale, Giovanni Guarnieri. Un pranzo all’insegna della buona cucina siciliana, con sapori un po’ rock en roll!