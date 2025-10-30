Siracusa, ladri rubano all’associazione Un Nuovo Giorno: “hanno violato la loro casa, ci chiediamo il perchè”

Alcuni ladri, nei giorni scorsi, sono entrati in piena notte, dentro la sede operativa dell’associazione Un Nuovo Giorno. L’associazione, da dieci anni, è impegnata, a vario livello, nella promozione di diverse iniziative dedicate alla esecuzione penale esterna delle persone detenute. Il sistema di videosorveglianza ha ripreso tre persone che hanno trascorso, diverso tempo, dentro l’immobile dell’associazione.

La mattina seguente al fatto gli operatori del centro, dopo essersi accorti che la saracinesca era stata manomessa, hanno verificato il furto soltanto di due telefoni cellulari di cui uno dedicato al servizio per uomini autori di violenza. Per il momento, sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per risalire agli autori del reato. All’interno dei locali non sono stati spostati né suppellettili né altro. L’associazione, attualmente, ha 20 persone detenute che svolgono attività, nei locali della sede, in esecuzione di pena esterna e altre 20 persone detenute che, con il progetto Ortis 2.0, stanno svolgendo, in un’altra struttura, un co-housing sociale sempre in esecuzione di pena.

“Abbiamo provato grande stupore e dispiacere per quanto è accaduto la settimana scorsa – sottolinea Antonella Macaluso di Un Nuovo Giorno -. Non riusciamo a capire quale possa essere stato l’interesse ad entrare nella nostra sede perchè, oltre ai due telefoni, non è stato toccato nulla. Ci chiediamo perchè hanno violato quella che è la loro casa che evita il carcere. In dieci anni di impegno, nell’aiuto delle persone detenute, è la prima volta che è avvenuto un fatto del genere. Nelle nostre diverse attività sociali e culturali, aiutiamo anche le famiglie delle persone detenute. La nostra mission è quella di affrontare le loro problematiche rispondendo ai diversi bisogni. Negli anni, abbiamo conosciuto e seguito diverse persone che hanno cambiato vita perchè si sono fatte aiutare”