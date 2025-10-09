Siracusa, aggressione per il sindaco di Pachino: la solidarietà dei vertici di ANCI Sicilia

La solidarietà dei vertici di ANCI Sicilia nei confronti del sindaco tramite una nota stampa

“Avendo appreso con sconcerto la notizia dell’aggressione subita dal sindaco di Pachino, esprimiamo la nostra piena solidarietà al sindaco Giuseppe Gambuzza. Un episodio così grave, perpetrato da un dipendente comunale nei confronti del proprio primo cittadino, costituisce un attacco non solo alla persona ma all’istituzione che egli rappresenta. La violenza, sotto qualsiasi forma, è incompatibile con i valori democratici e con il servizio pubblico che viene reso attraverso le istituzioni comunali.” Lo dichiarano i vertici di ANCI Sicilia in merito all’aggressione subita al Sindaco di Pachino, in provincia di Siracusa, Giuseppe Gambuzza.

