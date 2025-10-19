Sindaco Reggio Calabria, Palmara (Reggio Futura): “accogliamo con entusiasmo la candidatura di Cannizzaro, ci saremo con una nostra lista”

“Accogliamo con grande entusiasmo la candidatura a Sindaco dell’Onorevole Cannizzaro, investitura che ha trovato il pronto gradimento da parte dei massimi esponenti dei partiti della coalizione di centrodestra. Una decisione assolutamente responsabile che il popolo di destra attendeva da tempo al fine di scongiurare lo sciagurato immobilismo che ha determinato il suicidio politico delle elezioni 2020, regalando una clamorosa, quanto inaspettata, vittoria ad una sinistra che ha condotto Reggio al degrado e all’isolamento relegandola stabilmente agli ultimi posti delle classifiche degli indicatori socio-economici“. E’ quanto afferma in una nota il presidente di Reggio Futura, Italo Palmara.

“Riteniamo che la candidatura del centrodestra sia vincente e renda merito alla forza elettorale dell’Onorevole Cannizzaro, plasticamente rappresentata dai risultati delle recenti elezioni Regionali. Una scelta che pone solide basi su cui sviluppare un progetto politico forte, incisivo e condiviso, orientato al risanamento e allo sviluppo, un progetto che riconduca Reggio ai fasti di Scopellitiana memoria, riconsegnandole il ruolo che lo stesso Onorevole Cannizzaro ha delineato nel corso dell’appassionato comizio di Piazza Duomo. Oggi che il dado è tratto, occorre mettersi subito al lavoro”, rimarca Palmara.

“Auspichiamo che il Candidato a Sindaco, già nelle prossime settimane, proceda alla convocazione di un tavolo politico aperto, coinvolgendo associazioni, movimenti civici e realtà territoriali che gravitano nell’area dei valori comuni, per la definizione condivisa del programma di governo della città da presentare ai Reggini. Auspichiamo insomma un confronto aperto e costruttivo che rafforzi l’unità della coalizione e offra una proposta concreta e partecipata per il futuro di Reggio Calabria e del territorio metropolitano“, evidenzia Palmara.

“In tale contesto, l’associazione “Reggio Futura” annuncia che sosterrà con una propria lista la candidatura dell’On. Cannizzaro, condividendone i valori, la visione e l’impegno per una Reggio moderna, dinamica e vicina ai cittadini. Sin da oggi mettiamo a disposizione del futuro Sindaco della città il nostro bagaglio di esperienza e le nostre professionalità, assicurando l’impegno e la passione dei nostri sostenitori che, con entusiasmo, sono pronti a fornire lo stesso contributo che ha portato la nostra associazione ad essere la lista di centrodestra più votata alle Comunali del 2014. Reggio Futura da sempre e per sempre con Reggio nel cuore“, conclude Palmara.