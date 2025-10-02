Sila, quattro arresti per taglio abusivo e furto di legna

Quattro persone sono state arrestate dai militari dei Nuclei Carabinieri Parco di Cotronei e Zagarise per i reati di taglio abusivo e furto di materiale legnoso. Uno degli arrestati è stato sorpreso a Petilia Policastro, all’interno del Parco nazionale della Sila, mentre trafugava legna di faggio e ontano dopo avere abbattuto 12 alberi. La legna era stata caricata a bordo di un automezzo che é stato bloccato dai militari. Gli altri tre arresti per gli stessi reati sono stati eseguiti a Petilia Policastro. Le persone arrestate sono state soprese dai militari di Cotronei e dai colleghi “Parco” di Zagarise, in località “Fratta”, area di proprietà comunale, mentre abbattevano e trafugavano 27 alberi di alto fusto di faggio di diametro variabile. I tre responsabili sono stati fermati mentre erano a bordo di un autocarro sul quale era stato caricato il legname.