“Sigillo d’Inchiostro 2025” per “Antologia del Vento Errante”, che trasforma la scrittura giovanile in riscatto sociale

C’è un progetto editoriale che sta ridefinendo il ruolo della letteratura giovanile, elevandola a un autentico manifesto di riscatto emotivo e sociale: l’“Antologia del Vento Errante” (Edizione 2025). La valenza etica e l’alto impatto dell’iniziativa sono stati ufficialmente riconosciuti con l’assegnazione del prestigioso “Sigillo d’Inchiostro 2025”, consacrandola come un esempio di eccellenza nella promozione della cultura.

La missione nasce dalla profonda sinergia tra la Federazione Italiana Giovani Scrittori (FIGS) e il Laboratorio “My web Writing” di Reggio Calabria. Quest’ultima, una storica struttura di volontariato sociale attiva dal 2015 presso il Centro Giovanile Rempicci e guidata da Lucia Arena, è da anni impegnata a fare della scrittura digitale un fondamentale strumento di cittadinanza attiva e inclusione. L’Antologia è il risultato delle attività del Laboratorio di Scrittura Creativa, dove la Sezione Master riceve gli strumenti critici per trasformare esperienze complesse – e spesso inascoltate – in narrazioni significative e accessibili.

Il successo del “Vento Errante” è inscindibile dalla sua impostazione professionale. Sotto la direzione editoriale della giornalista e Project Manager Viviana Simoncelli di Siena, i giovani autori si sono calati interamente nel mestiere dell’editoria. Dalla meticolosa stesura alla cura dell’impaginazione professionale e alla gestione della distribuzione, il percorso ha rappresentato una vera e propria full immersion formativa. Questa esperienza non solo consolida competenze, ma genera autostima e crescita, dove la pubblicazione si configura come una netta vittoria sul silenzio.

A ulteriore garanzia di qualità, il progetto si avvale della competenza di collaboratrici FIGS di rilievo nazionale: la Prof. Elena Ferraris (Lingua e Cultura Spagnola) e la Dott.ssa Sofia Ricci (Linguista e Insegnante di Inglese). La loro presenza testimonia il rigore metodologico e l’alto livello di competenza che ha guidato l’intero processo editoriale.

L’Antologia del Vento Errante dimostra in modo lampante come la collaborazione tra volontariato sociale e guida professionale possa elevare la voce delle nuove generazioni e diffondere un potente messaggio di speranza. L’opera è disponibile sui maggiori store digitali, inclusi Amazon e Mondadori. Per conoscere meglio i giovani autori e la missione, si invita a visitare il sito ufficiale del progetto: https://ventoerrante.jimdofree.com/. Sostenere l’Antologia è un investimento diretto nella continuazione di questi percorsi formativi ad alta valenza etica e sociale.