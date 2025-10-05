Siderno-Locri, che paura nel derby di Prima Categoria: calciatore accusa malore e si accascia, partita sospesa

Grande paura questo pomeriggio nel corso del derby di Prima Categoria di calcio tra Siderno e Locri. Nel primo tempo, un calciatore del Siderno – Andrea Pasqualino – si è accasciato a terra dopo un malore. In seguito all’intervento del personale medico di entrambe le squadre, il giocatore, vigile ma visibilmente frastornato, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Locri, dove è stato immediatamente sottoposto ai primi accertamenti da parte dei medici del Pronto Soccorso.

Anche se le sue condizioni saranno ancora attentamente monitorate dai medici del nosocomio, il calciatore avrebbe dato segnali di ripresa, rendendo così meno grave il suo attuale quadro clinico. Dopo il soccorso e il trasporto in ospedale, l’arbitro, dopo aver acquisito la volontà di tutti i giocatori in campo e delle due società, ha deciso di non proseguire la gara, sospendendo il match.

La nota del Siderno

Così scrive il Siderno sui social: “la società Siderno 1911 comunica che la gara odierna contro il Locri Calcio, valevole per il campionato in corso, è stata sospesa definitivamente durante il primo tempo a causa di un malore improvviso occorso a un nostro calciatore. L’intervento tempestivo dei sanitari in campo ha permesso il trasporto immediato del giocatore presso la struttura ospedaliera più vicina tramite ambulanza. In questo momento, la priorità assoluta è rappresentata dalle condizioni di salute del nostro tesserato, a cui vanno il pensiero e l’affetto di tutta la società, della squadra e dello staff tecnico. Ringraziamo il pubblico presente, gli avversari del Locri Calcio e le autorità sportive per la comprensione e la collaborazione dimostrata in un momento così delicato. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni”.

La nota del Locri

Questa la nota del Locri: “si comunica che la partita tra il Siderno 1911 e Locri è stata sospesa al 34° del primo tempo sul risultato di 0-0 a causa purtroppo di un malanno accusato dal numero 7 del Siderno Andrea Pasqualino. Visto il clima turbato giustamente per l’accaduto, la partita è stata rinviata. Il Locri calcio esprime vicinanza e sostegno al Siderno 1911 ed al ragazzo augurandogli una pronta ripresa. Un applauso a tutti i tifosi sugli spalti per l’atteggiamento corretto e comprensivo”.