Siderno, il sindaco scrive ad Anas e Regione: “chiesta apertura anticipata viabilità nella Jonio-Tirreno”

Il sindaco di Siderno, Mariateresa Fragomeni, scrive ad Anas e Regione Calabria per chiedere di anticipare di mezz’ora l’apertura mattutina della viabilità nella Strada di Grande Comunicazione 'Jonio-Tirreno'

MARIATERESA FRAGOMENI

Raccogliendo le segnalazioni di numerosi cittadini della Locride che lamentano disagi quando devono affrontare viaggi nei treni ad alta velocità verso le principali città del centro e del nord Italia, il sindaco di Siderno Mariateresa Fragomeni ha scritto ad Anas e alla Regione Calabria per chiedere di anticipare di mezz’ora l’apertura mattutina della viabilità nella Strada di Grande Comunicazione ‘Jonio-Tirreno’“. È quanto si legge in un comunicato stampa inviato dal Comune di Siderno.

La richiesta è finalizzata a garantire la mobilità dei numerosi viaggiatori che spesso subiscono le improvvise variazioni dell’orario di partenza dei treni che, anche a causa dei lavori in corso sulla linea dell’alta velocità, vengono comunicate via SMS a chi ha acquistato i biglietti solo un paio di giorni prima della partenza. Tali variazioni, infatti, impongono di anticipare l’orario di partenza non più tardi delle 6:20 per salire su un InterCity che condurrà i viaggiatori fino al cambio per il Frecciarossa a Napoli o Salerno

Va da sé che, con l’attuale chiusura del traffico veicolare per lavori di manutenzione straordinaria sulle gallerie “Limina” e “Torbido” della Ss 682 “Jonio-Tirreno” fino alle 6 di mattina, risulta praticamente impossibile arrivare in tempo per prendere l’InterCity.

Da qui la richiesta del sindaco Fragomeni ai vertici di Anas Calabria e Regione, anche e soprattutto alla luce dell’approssimarsi della conclusione dei lavori sulle gallerie. L’auspicio è che l’appello lanciato dal Sindaco di Siderno venga prontamente raccolto, visto che la stazione di Rosarno rappresenta uno snodo ferroviario fondamentale per tutto il comprensorio locrideo“, si legge in conclusione.

