Siderno, conclusa con successo la fase di valutazione del progetto “Divento Grande – Centro Polivalente Diffuso”

Si è appena conclusa la fase di valutazione del progetto “Divento Grande – Centro Polivalente diffuso per giovani ed adulti con disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi”, un’iniziativa promossa dall’Associazione Prometeo Onlus (sede di Siderno) e realizzata in regime di convenzione con gli Ambiti territoriali sociali di Caulonia e Locri. Il progetto rappresenta il risultato di un lungo e articolato processo di coprogettazione con i summenzionati ATS, volto a pianificare percorsi educativi in favore di otto beneficiari , dai 14 ai 40 anni, per i quali sono stati predisposti interventi mirati, erogati, ove possibile, in tutti i contesti di vita: a casa, nelle strutture sportive ed in altri luoghi di socializzazione. Tale approccio ha permesso di favorire la generalizzazione delle competenze, portando i partecipanti a sperimentare le abilità acquisite anche al di fuori dei tradizionali setting terapeutici.

Grazie al supporto costante degli assistenti domiciliari, i destinatari hanno sviluppato nuove abilità sociali, migliorando l’autonomia personale e la capacità di interagire con l’ambiente circostante. Per favorire la socializzazione e l’inclusione, il progetto ha previsto anche la realizzazione di attività in piccolo gruppo, organizzate in contesti strutturati ed in alcuni casi con il coinvolgimento di coetanei, favorendo così un apprendimento più naturale e relazionale. L’esperienza si è rivelata altamente significativa, non solo per i beneficiari ma anche per le loro famiglie, che hanno potuto osservare cambiamenti concreti nella qualità di vita quotidiana. La valutazione finale ha messo in evidenza l’efficacia del modello adottato, capace di integrare interventi educativi e sociali in maniera sinergica e territoriale.

Il responsabile del progetto, Dott. Domenico Carzo, e la coordinatrice scientifica, Dott.ssa Spagnolo Natalina, hanno espresso “soddisfazione per i risultati ottenuti” ed hanno inoltre sottolineato “l’importanza della concertazione tra privato sociale ed enti pubblici, processo virtuoso e fondamentale per la costruzione di una società realmente inclusiva. Si ringraziano gli Ambiti territoriali sociali di Caulonia e Locri”.