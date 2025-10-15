Sicurezza a Palermo, Russo e Rini (FdI): “grazie al ministro Piantedosi e al governo Meloni, ora maggiore attenzione ai quartieri degradati della città”

“Ringraziamo il ministro Matteo Piantedosi per la prontezza con cui ha accolto le richieste avanzate dalla città di Palermo dopo il tragico episodio costato la vita al giovane Paolo Taormina. Questo intervento è un segnale importante di attenzione da parte dello Stato e del governo Meloni”, lo dichiarano il senatore di Fratelli d’Italia e componente della commissione antimafia parlamentare Raoul Russo, ed il presidente cittadino del partito Antonio Rini

“Le misure annunciate — tra cui l’istituzione di zone rosse, il potenziamento delle forze dell’ordine e il raddoppio dell’assunzione dei vigili urbani — rappresentano un passo concreto per restituire sicurezza e fiducia ai cittadini – aggiungono Russo e Rini -. In quest’ottica, anche l’utilizzo della vigilanza privata e il rafforzamento dei sistemi di telesorveglianza potranno contribuire ad una maggiore sicurezza”. “A livello territoriale, questo sforzo deve essere accompagnato da politiche più attente ai quartieri degradati della nostra città. L’investimento a Borgo Nuovo da parte del governo nazionale è un segnale importante, ora dobbiamo fare in modo che questo si possa replicare in altri quartieri”, hanno concluso Russo e Rini.