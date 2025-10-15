Siclari e De Marco: “Forza Italia primo partito a Villa, è la conferma di un radicamento reale sul territorio”

“Se c’è un dato inequivocabile emerso dalle ultime consultazioni elettorali a Villa San Giovanni, è che Forza Italia si conferma il partito più votato in città. Le 1.282 preferenze raccolte testimoniano l’eccezionale lavoro della nostra classe dirigente che, a dispetto di chi auspicava un crollo, mostra una crescita costante, frutto anche di un sano confronto interno, sempre volto a costruire e migliorare il nostro partito”. I coordinatori cittadini di Forza Italia, Daniele Siclari e Domenico De Marco, esprimono grande soddisfazione per il risultato ottenuto.

“Riconoscimento importante”

“Si tratta di un riconoscimento importante – affermano – che premia il radicamento del nostro partito sul territorio e la credibilità di un gruppo che, anche nei momenti più complessi, ha continuato a lavorare con coerenza e impegno. Le 1.282 preferenze rappresentano un segnale chiaro della fiducia dei cittadini nei nostri confronti e del valore del lavoro svolto negli anni”. “La grande soddisfazione espressa dal Sindaco per il risultato del candidato Trecroci, Presidente del Consiglio Comunale, probabilmente cela un’amara verità: dietro gli entusiasmi di facciata si nasconde una delusione profonda. La Trecroci ha certamente conseguito un risultato personale dignitoso, confermando a Villa circa 500 preferenze, cui si aggiungono i 490 voti riconducibili all’attuale maggioranza che governa la città. Un dato però modesto, se si considera che solo pochi anni fa la stessa lista ottenne oltre 3.600 voti. Una realtà che lascia poco spazio ai festeggiamenti”, rimarcano.

“A ciò si somma la scarsa partecipazione di gran parte della maggioranza, rimasta distante da un progetto politico che ormai di civico conserva solo il nome. È evidente come il resto dell’amministrazione non abbia condiviso l’impostazione del Sindaco, e che il ritorno ai partiti di riferimento sia stato per molti la scelta più naturale”, evidenziano.

“Amministrazione fallimentare. I cittadini non condividono l’opposizione al Ponte”

Come spiegano Siclari e De Marco “ciò che emerge è una forte contraddizione tra gli intenti e la realtà dei fatti: il risultato della Trecroci è un successo personale accettabile, ma il progetto politico del Sindaco paga il prezzo di un’amministrazione fallimentare, segnata da immobilismo e da una continua opposizione al Ponte, che i cittadini non comprendono né condividono. I cittadini chiedono meno slogan e più servizi: non sorrisi di circostanza o frasi effetto, ma acqua nelle abitazioni, luce nelle strade, decoro urbano e risposte concrete ai bisogni quotidiani. La politica dei social non basta: la comunità vuole fatti reali, non vetrine virtuali”.

Concludono i coordinatori Siclari e De Marco: “noi di Forza Italia Villa San Giovanni ringraziamo sinceramente tutti i cittadini che ci hanno rinnovato la loro fiducia. È un risultato che ci sprona a lavorare con ancora maggiore determinazione, al servizio del nostro territorio e della nostra comunità, nel ruolo di opposizione responsabile verso un’amministrazione ormai riconosciuta da tutti come esempio di cattiva gestione”.