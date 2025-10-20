Sicilia, vertenza Cargill: “assessore Tamajo apra tavolo prima del 29 Ottobre”

“Se all’atteggiamento di chiusura della multinazionale il governo regionale dovesse rispondere con timidezza ed ignavia i rischi per i livelli occupazionali sono altissimi. L’assessore Tamajo rispetti gli impegni assunti in Commissione convocando il tavolo con il Ministero dell’Industria prima del 29 Ottobre non c’è più tempo da perdere per creare il necessario supporto istituzionale a tutela di lavoratrici e lavoratori di Cargill ma più complessivamente per difendere l’area industriale del suo complesso”. Lo dichiarano i deputati regionali del Partito Democratico Dario Safina e Nello Dipasquale, membri della Commissione Attività Produttive all’ARS, insieme con Calogero Leanza, deputato eletto eletto in provincia di Messina, dopo l’incontro “a vuoto” di Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil con i rappresentati di Cargill che venerdì scorso non hanno inteso accedere alla proposta per una immediata sospensione della procedura di licenziamento collettivo di tutti i dipendenti dello stabilimento di pectina di Giammoro.

“L’impegno della nostra deputazione e del PD nel suo complesso sulla vertenza Cargill, a fianco delle maestranze e delle organizzazioni sindacali – argomenta Domenico Siracusano, responsabile Lavoro della Segretaria Regionale del PD Sicilia – si inserisce nel più ampio impegno del partito nella definizione di un piano regionale di politiche industriali che individui strategie per rilanciare l’Area di Milazzo – Valle del Mela e gli altri siti industriali siciliani. Su questo ci giochiamo un passaggio decisivo – conclude – rispetto ad una progetto credibile per lo sviluppo sostenibile della nostra regione”.