Sicilia, stop ai disagi: presto l’apertura della linea ferroviaria Bicocca-Catenanuova | DETTAGLI

Si potrà porre fine ai disagi: aprirà presumibilmente i primi giorni di novembre la tratta ferroviaria siciliana Bicocca-Catenanuova. Questo passo è uno snodo chiave per il collegamento di Catania e Palermo, eliminando la necessità di ricorrere al trasporto sostitutivo su autobus. La Bicocca-Catenanuova rientra nel Lotto 6 del vasto progetto di ammodernamento della linea Palermo-Catania. Sebbene i binari di questo lotto corrono su superficie, i lavori sono stati complessi, richiedendo la costruzione di numerosi viadotti per superare l’acqua e il fiume Simeto.

Il cronoprogramma del Lotto in questo è stato prolisso: la progettazione terminata nel 2015, l’iter autorizzato nel 2016, la gara è stata pubblicata nel 2017, e l’inizio della progettazione esecutiva e della realizzazione risale al 2018. La riapertura di questa tratta rappresenta un nodo fondamentale per la rete ferroviaria siciliana. L’obiettivo finale è chiaro: migliorare l’efficienza dei tempi di percorrenza tra le principali città siciliane.