Sicilia, Schillaci (M5S) sulla cultura: “governo Schifani ponga fine a commissariamento della fondazione orchestra sinfonica, troppi problemi irrisolti”

“La Fondazione orchestra sinfonica siciliana vive una situazione paradossale. Permane lo stato di gestione commissariale senza che questo abbia contribuito a definire un percorso di rilancio di una delle più importanti istituzioni musicali e culturali della Sicilia. Musicisti e lavoratori della Foss continuano a denunciare l’assenza di figure apicali, dal Sovrintendente al Direttore artistico, finanche al Direttore di produzione. A tutto ciò si aggiunge la mancata validazione dell’accordo per il welfare aziendale per l’anno in corso e il triennio successivo. In Foss permane uno stato di tensione che ha già portato allo sciopero dei lavoratori.” Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana e componente della commissione Cultura di Palazzo dei Normanni.

“E’ giunto il momento che il governo Schifani e l’Assessorato al Turismo assumano le iniziative necessarie a ridare una governance al Foss, affinché si creino le condizioni per garantire una mission artistica di livello internazionale che valorizzi l’eccellenza che la stessa rappresenta nel panorama musicale, nella consapevolezza che l’Orchestra sinfonica siciliana è tra le più prestigiose del continente europeo. Ho presentato un’interrogazione parlamentare al governo regionale sulla Foss ed avevo già chiesto un’audizione immediata dell’assessore regionale al Turismo Elvira Amata, delle organizzazioni sindacali della Foss e del commissario straordinario in commissione Cultura dell’Ars per dare una soluzione definitiva alle problematiche della Fondazione”.