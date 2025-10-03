Sicilia, Schillaci (M5S) soddisfatta della nuova misura sugli atleti disabili : “un aiuto concreto”

“Una misura concreta, nella manovra quater regionale, rivolta alle persone con disabilità per favorire e sostenere la loro pratica sportiva. Con un mio emendamento, approvato in commissione Bilancio dell’Ars, è stato previsto uno stanziamento nel bilancio regionale pari a 100 mila euro, finalizzato alle spese di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive. Il contributo è destinato al Comitato Italiano paralimpico e prevede il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere le strutture di allenamento per ciascun atleta disabile”. Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana, in una nota stampa, soddisfatta della misura adottata a tutela degli sport paralimpici.