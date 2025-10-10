Sicilia, Schillaci (M5S): “l’opposizione si è fatta carico di provvedimenti significativi che danno risposte concrete”

“La nostra è stata un’opposizione dura alla manovra del governo Schifani, ma al tempo stesso costruttiva. Grazie al lavoro dei partiti di opposizione, ad esempio, sono stati aumentati fino a 10 milioni di euro i fondi per i servizi Asacom e 4 milioni sono stati assegnati per l’assistenza igienico personale agli alunni disabili. Ma su questo tema serve una riforma organica. E’ c’è un mio disegno di legge in V commissione Ars che consentirà di non trattare i più fragili come fossero studenti di categoria B rispetto al diritto allo studio.“Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana.

“Riguardo ancora alla manovra quater, con un emendamento del Movimento Cinquestelle passano da 100 a 300 mila euro i fondi da assegnare ai Comitati Paralimpici, al fine di garantire la pratica sportiva agli atleti con disabilità e per fornire loro le protesi. Ciò contribuisce ad una piena aggregazione sociale di chi vive con delle fragilità. Insomma, anche in un momento di caos, con una maggioranza a pezzi, l’opposizione si è fatta carico di provvedimenti significativi che danno risposte concrete”.