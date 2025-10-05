Sicilia, pubblicato l’avviso di selezione per la mostra espositiva “Carnevale di Sciacca in miniatura”

L’Associazione L’AltraSciacca, nell’ambito della collaborazione con le società Futuris SRLS e Record Eventi (affidatarie del servizio di organizzazione, realizzazione, gestione e promozione del Carnevale di Sciacca 2026 da parte del Comune di Sciacca) lancia oggi l’avviso di selezione per la 2^ mostra espositiva “Carnevale di Sciacca in miniatura”. L’iniziativa ha preso il via per la prima volta lo scorso anno quando i componenti de L’AltraSciacca hanno notato sui social gruppi di giovanissimi alle prese con la realizzazione di piccole opere in cartapesta curate nei particolari. Iniziativa spontanea a cui si è voluto dare il giusto risalto con una prima edizione della mostra espositiva, allestita in tempi brevi, nell’ottica di incentivare coloro che probabilmente saranno i carristi del domani.

Quest’anno L’AltraSciacca, e precisamente il suo gruppo di lavoro SciacCarnevale, ha deciso di pubblicare in anticipo un avviso di selezione per far fronte alle numerose richieste di partecipazione che sono arrivate già lo scorso anno e dare delle direttive che possano consentire una uniformità di esposizione. Tale regolamento, aperto a giovani tra gli 11 ed i 35 anni, potrebbe porre le basi per un eventuale concorso futuro.

Per l’edizione 2026 della mostra è previsto un totale di 10 opere in miniatura con due categorie:

● CAT A: N. 5 carri in miniatura

● CAT B: N. 5 minicarri in miniatura

C’è tempo per inoltrare la domanda di partecipazione fino al 20 ottobre. Il regolamento completo ed i moduli di adesione sono disponibili sui siti www.sciaccarnevale.it e www.laltrasciacca.it.