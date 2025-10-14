Sicilia, Pellegrino (FI) contro il voto segreto: “va abolito, i cittadini meritano di sapere chi votano i propri rappresentanti”

“Accogliamo con favore la discussione avviata in questi giorni in seno ai partiti di maggioranza sulla modifica del regolamento relativo al ricorso al voto segreto all’Assemblea Regionale Siciliana. È un tema cruciale per il buon funzionamento delle nostre istituzioni democratiche.” Lo dichiara l‘On. Stefano Pellegrino, Presidente del Gruppo Parlamentare di Forza Italia all’ARS. “Il gruppo parlamentare di Forza Italia – prosegue Pellegrino – è fermamente favorevole alla abolizione di tale strumento. Il voto segreto, così come è attualmente utilizzato, rappresenta di fatto una violazione del principio di responsabilità al quale tutti i parlamentari devono attenersi. Ogni eletto ha il dovere di rispondere in modo trasparente e chiaro ai propri elettori delle scelte compiute in Aula.

“Per questo motivo, Forza Italia sosterrà con convinzione tutte le iniziative che saranno concordate, soprattutto con gli altri partiti della coalizione di governo, per affermare un principio fondamentale: ciascun parlamentare deve essere pienamente responsabile delle proprie azioni e presentarsi in modo trasparente al proprio elettorato per le decisioni che assume e i voti che esprime. La democrazia – conclude Pellegrino – si fonda sulla chiarezza e sulla responsabilità. I cittadini siciliani hanno il diritto di sapere come votano i loro rappresentanti su ogni questione. Solo così potremo ricostruire quel rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini di cui la Sicilia ha bisogno.”