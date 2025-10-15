Sicilia, modifiche alla circolazione dei treni per lavori nella stazione di Bicocca

“Modifiche alla circolazione ferroviaria dal 16 ottobre alle 7:00 del 19 ottobre sulla linea Messina-Catania-Siracusa per lavori di potenziamento tecnologico e infrastrutturale di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS). Nella stazione di Bicocca previsti interventi finalizzati all’attivazione dell’Apparato Centrale Computerizzato Multistazione (ACCM) e relative opere complementari, una vera e propria cabina di regia che, grazie a moderne tecnologie, renderà più efficiente la gestione della circolazione, incrementando gli standard di regolarità e puntualità dei treni“, si legge in una nota.

Investimento di 14 milioni di euro

“L’importo complessivo dell’investimento ammonta a oltre 14 milioni di euro, coinvolte in media circa 80 maestranze, tra operai e tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici. Previste inoltre attività propedeutiche all’attivazione commerciale del tratto a doppio binario fra Bicocca e Catenanuova, nell’ambito degli interventi di potenziamento del collegamento Palermo-Catania-Messina“, rimarca la nota.

Ulteriori informazioni sui provvedimenti di circolazione ferroviaria e sui treni interessati sono disponibili sul sito di RFI, sui canali digitali dell’impresa ferroviaria e nelle stazioni.