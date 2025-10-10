Sicilia, M5S Ars: “addolorati per la morte di Maria Cristina Gallo, siamo vicini ai suoi familiari. Il suo sacrificio non sia vano”

Lo affermano i deputati del M5S all'Ars con un comunicato stampa in merito alla morte della prof.ssa di Mazara del Vallo

Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Siamo addolorati per la morte di Maria Cristina Gallo, l’insegnante che denunciò i ritardi nei referti oncologici all’Asp di Trapani. Siamo vicini ai suoi familiari, ai quali esprimiamo il nostro più profondo e sentito cordoglio, augurandoci che la sua denuncia e il suo sacrificio non siano vani e servano ad evitare, in futuro, che incresciosi episodi del genere si ripetano”. Lo affermano i deputati del M5S all’Ars con un comunicato stampa in merito alla morte della prof.ssa di Mazara del Vallo.

