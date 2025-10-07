Sicilia, l’assessore Tamajo incontra Confindustria e Sicindustria: dialogo costruttivo sui nuovi bandi per le imprese

Si è svolto ieri, presso la Sala Libero Grassi degli uffici della Regione Siciliana in via degli Emiri, un incontro informale tra l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo e i rappresentanti di Confindustria e Sicindustria. L’incontro, cui hanno preso parte numerosi imprenditori e industriali siciliani, ha rappresentato un momento di confronto aperto e costruttivo in vista della pubblicazione dei prossimi bandi regionali dedicati al sostegno delle imprese, attualmente in fase di definizione da parte del Dipartimento delle Attività Produttive guidato dal dirigente generale Dario Cartabellotta.

“È stato un incontro proficuo e concreto – ha dichiarato l’assessore Edy Tamajo – che ci ha permesso di raccogliere idee, proposte e osservazioni direttamente dal mondo produttivo siciliano. La collaborazione con le associazioni di categoria è fondamentale per costruire strumenti che rispondano realmente alle esigenze delle imprese e favoriscano la crescita economica del territorio.”

Tamajo ha inoltre sottolineato come il Dipartimento stia lavorando per semplificare le procedure e accelerare i tempi di pubblicazione e rendicontazione dei bandi, con l’obiettivo di garantire una maggiore accessibilità nell’utilizzo dei fondi.“Il dialogo con il sistema delle imprese – ha aggiunto Tamajo – è un tassello essenziale per rendere la Regione un partner affidabile dello sviluppo. Continueremo su questa strada, rafforzando il confronto costante con chi ogni giorno produce valore e occupazione in Sicilia.”