Sicilia, il Partito Democratico scenderà nelle piazze dell’isola a sostegno di Gaza

Lo comunica Sergio Lima, responsabile Organizzazione della segreteria regionale del Pd Sicilia per confermare l’adesione all’iniziativa voluta per rilanciare il tema della pace

L'ultimo giorno di Gaza

Il Pd siciliano aderisce ai cortei indetti per domani dai sindacati e che si terranno anche in tutti e 9 i capoluoghi dell’Isola”. Lo comunica Sergio Lima, responsabile Organizzazione della segreteria regionale del Pd Sicilia per confermare l’adesione all’iniziativa voluta per rilanciare il tema della pace e ribadire vicinanza alla popolazione di Gaza e alla Global Sumud Flotilla, dopo l’arrembaggio illegale compiuto stanotte dalle forze militari israeliane.

“La premier Giorgia Meloni sa bene che – aggiunge – domani tutte le piazze d’Italia saranno stracolme di cittadine e cittadini. Per questo ha paura e ricorre all’insulto, ma noi non ci facciamo intimidire e distrarre. Il Pd sarà nelle piazze con lo stesso impegno e convinzione con cui ha sostenuto attivamente lo sforzo umanitario della Flotilla. Nell’attesa di – conclude – riabbracciare i nostri attivisti e parlamentari detenuti illegalmente in Israele”.

Ultimi approfondimenti di Sicilia