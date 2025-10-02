Sicilia, il Partito Democratico scenderà nelle piazze dell’isola a sostegno di Gaza

“Il Pd siciliano aderisce ai cortei indetti per domani dai sindacati e che si terranno anche in tutti e 9 i capoluoghi dell’Isola”. Lo comunica Sergio Lima, responsabile Organizzazione della segreteria regionale del Pd Sicilia per confermare l’adesione all’iniziativa voluta per rilanciare il tema della pace e ribadire vicinanza alla popolazione di Gaza e alla Global Sumud Flotilla, dopo l’arrembaggio illegale compiuto stanotte dalle forze militari israeliane.

“La premier Giorgia Meloni sa bene che – aggiunge – domani tutte le piazze d’Italia saranno stracolme di cittadine e cittadini. Per questo ha paura e ricorre all’insulto, ma noi non ci facciamo intimidire e distrarre. Il Pd sarà nelle piazze con lo stesso impegno e convinzione con cui ha sostenuto attivamente lo sforzo umanitario della Flotilla. Nell’attesa di – conclude – riabbracciare i nostri attivisti e parlamentari detenuti illegalmente in Israele”.