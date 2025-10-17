Sicilia, il M5S esprime piena solidarietà al giornalista Ranucci

“Il M5S Sicilia è vicino a Sigfrido Ranucci ed esprime ferma condanna per il vile atto intimidatorio di cui il giornalista è stato vittima. Giornalisti come lui sono preziosissimi simboli della libertà di stampa e baluardi della libera informazione che vanno tutelati a tutti i costi e non vanno mai lasciati soli. A lui e a tutti i giornalisti scomodi che mettono a rischio la propria incolumità per rendere pubbliche oscure vicende, che senza il loro operato probabilmente non vedrebbero mai la luce, vada la nostra piena solidarietà e vicinanza. Ci auguriamo, intanto, che su questa gravissima vicenda sia fatta al più presto piena luce e che i colpevoli vengano in breve tempo assicurati alla giustizia.” Lo afferma il coordinatore siciliano del M5S e vicepresidente dell’Ars, Nuccio Di Paola.