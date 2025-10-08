Sicilia, i parlamentari Faraone e Musolino presentano un esposto sulla Cardiochirurgia Pediatrica: “balletto di numeri per declassare Taormina a favore di Palermo”

“Sulla questione della cardiochirurgia pediatrica di Taormina, inopinatamente declassata a succursale, ‘spoke’, di Palermo, promossa a hub regionale, c’è un indegno balletto di numeri. La regione Sicilia ha taroccato i dati per giustificare la sua scelta, come denunciato da numerosi esperti, tra cui il professor Craxi. Presenteremo un esposto in procura per capire se siamo di fronte a un falso, che configura una violazione dei diritti dei siciliani”. Lo dicono i parlamentari siciliani di Italia Viva, il vicepresidente nazionale del partito deputato Davide Faraone, e il senatore Dafne Musolino, vicecapogruppo al Senato.

“Nei primi 6 mesi del 2025, la Regione siciliana assegna a Taormina 65 interventi cardiochirurgici con complessità media di 3,9. Più è alto questo numero, il peso Drg, e più gli interventi sono complessi e impegnativi. Il Civico avrebbe invece eseguito 35 interventi con complessità 5,5. Questi dati – spiegano i parlamentari Iv – vengono smentiti dagli uffici amministrativi di entrambe le strutture ospedaliere. Palermo dichiara 43 interventi con Drg 2,6, mentre il San Vincenzo sostiene di aver effettuato 114 interventi con complessità tra 4 e 5. Sono differenze enormi, che modificano la percezione della qualità e

lasciano più di un dubbio sul modo in cui i dati sono stati raccolti dalla regione. Resta il dato politico: Schifani ha preso in giro per un anno i cittadini, nel silenzio dell’amministrazione locale”.