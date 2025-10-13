Sicilia, Germanà (Lega): “si va avanti serrando le fila e inciampi su manovra quater. Governo Schifani sta dando risultati inaspettati”

“Gli inciampi d’Aula a Sala d’Ercole durante la manovra quater sono una parentesi chiusa. Come maggioranza usciamo dal vertice con il presidente Schifani deciso a serrare le fila per continuare il percorso già avviato. È stata una pagina da dimenticare quella che ha falcidiato una legge che avrebbe dato risposte a tanti settori della Sicilia, ma si va avanti perché non possiamo cancellare quanto fatto finora da questo governo regionale, che ha ottenuto risultati impensabili”. Lo afferma il senatore Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia.