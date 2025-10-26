Sicilia, Geraci (Lega): “il partito cresce nella provincia di Palermo, grazie all’adesione del consigliere Daidone”

“La Lega continua a radicarsi nei territori con l’ingresso di figure di grande esperienza amministrativa e politica. Oggi registriamo l’adesione di Vincenzo Daidone, consigliere comunale a Marineo. Uomo di grande passione civile è da sempre impegnato nella sua comunità anche attraverso ruoli nel sindacato”. Lo annuncia Salvo Geraci, deputato e capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.

“Oggi la Lega – aggiunge – rappresenta un punto di riferimento per chi crede in una politica concreta, fatta di ascolto e di attenzione verso i territori. La crescita del nostro partito – prosegue Geraci – è il risultato di un lavoro costante, radicato nelle comunità locali e orientato a dare risposte reali ai cittadini”. Il consigliere comunale di Marineo Vincenzo Daidone spiega la scelta parlando di “condivisione dei valori e del progetto politico della Lega. Il partito di Matteo Salvini oggi sta lavorando concretamente per lo sviluppo del Sud con un impegno straordinario per dotarlo di infrastrutture moderne”.