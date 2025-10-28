Sicilia, Geraci (Lega): “assessore Giammalva aderisce al partito”

“La Lega continua a radicarsi nel territorio della provincia di Palermo con l’adesione di amministratori locali che scelgono la formazione di Salvini per un nuovo impegno politico. Oggi rientra nella Lega il consigliere ed assessore del Comune di Chiusa Sclafani, Pietro Giammalva. Persona di grande passione civile, da sempre impegnato nella sua comunità, Pietro Giammalva in passato era stato iscritto alla Lega ed ora dopo qualche anno riprende la tessera”. Lo annuncia Salvo Geraci, deputato e capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.

“Il nostro partito – aggiunge Geraci – rappresenta un punto di riferimento per chi crede in una politica concreta, fatta di ascolto e di attenzione verso i territori. La crescita della Lega – prosegue – è il risultato di un lavoro costante, radicato nelle comunità locali e orientato a dare risposte reali ai cittadini”. L’assessore comunale di Chiusa Sclafani Pietro Giammalva spiega la scelta parlando di “condivisione dei valori e del progetto politico della Lega. Il partito oggi sta lavorando concretamente per lo sviluppo della Sicilia con un impegno straordinario per dotarla di infrastrutture moderne”.