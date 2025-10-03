Sicilia, Gelluso: “bene la riconferma di Iacolino”

“La riconferma di Salvatore Iacolino alla guida della Pianificazione Strategica del Dipartimento Sanità è una scelta di coerenza che merita plauso. Iacolino ha operato con equilibrio in condizioni difficili, ridando slancio e organizzazione al sistema sanitario regionale e risultando punto di riferimento concreto per tutti”. Lo dichiara Riccardo Gelluso, deputato regionale di Forza Italia.

“Il suo lavoro è stato cruciale nel percorso di ricostruzione dell’economia siciliana compiuto dal Governo Schifani. Superando risentimenti strumentali e retoriche, è tempo di concentrarsi sui problemi reali, sostenendo chi ha dimostrato competenza e coraggio nelle scelte necessarie”, conclude Gelluso.