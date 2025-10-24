Sicilia, doppio appuntamento di “Magnifica presenza” di Ferzan Özpetek | INFO e DATE

La compagnia Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana presentano “Magnifica presenza”. L’adattamento scenico di uno dei film cult di FERZAN ÖZPETEK arriva in Sicilia per un doppio speciale appuntamento: dal 31 ottobre al 2 novembre 2025 andrà in scena al Teatro Golden di Palermo e dal 4 al 6 novembre 2025 al Teatro Abc di Catania. Un giovane aspirante attore, una casa piena di presenze misteriose e un ponte tra passato e presente.

Una storia corale che esplora i temi cari al regista: l’amicizia, la memoria, gli amori sospesi e la ricerca di sé. Diretti da FERZAN ÖZPETEK, Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino ed Erik Tonelli con Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi e Fabio Zarrella, protagonisti di questa commedia tra illusione e realtà, sogno e verità, passione e cinismo. Sul palco i riflessi delle difficoltà nell’essere autentici in un mondo di maschere e convenzioni.

Attraverso una scelta sapiente delle musiche, una scenografia meravigliosa, l’umanità dei personaggi… lo spettatore si appassiona vivendo un racconto che, seppur folle, è incredibilmente vero. Dal cinema al teatro, la magia inconfondibile di un Maestro condensata mirabilmente nella messa in scena di “Magnifica presenza”. Lo spettacolo, inserito nella stagione teatrale Turi Ferro, verrà rappresentato dal 31 ottobre al 2 novembre 2025 al Golden di Palermo e dal 4 al 6 novembre 2025 all’Abc di Catania (fuori abbonamento).