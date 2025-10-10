Sicilia, Di Paola (M5S) su manovra: “disfatta del governo è sonora sberla al cuffarismo e ai suoi ‘figli’. Pezzi di maggioranza contro Schifani, ma anche contro Dc e Lega. È ora di chiudere bottega”

“La sonora e clamorosa disfatta del governo a Sala d’Ercole è un avviso di sfratto a Schifani, ma anche una sonora sberla al cuffarismo che, checché se ne dica, al momento è il vero motore della Regione. Dc e Lega, più di Schifani, attualmente fanno il bello e cattivo tempo nei palazzi del potere, inevitabili pertanto i mal di pancia dei loro compagni di cordata, allineati e coperti alla luce del sole (ma neanche troppo, se si pensa alle recenti nomine della sanità) e pronti a levarsi mucchietti di sassolini dalle scarpe al buio del voto segreto in Aula.

“Il risultato di tutto questo è una regione allo sbando, abbandonata al proprio destino perché sacrificata sull’altare degli interessi personali e della spartitocrazia, che sono le vere bussole di questa ormai ex maggioranza.” Lo afferma Nuccio Di Paola, coordinatore siciliano M5S e vicepresidente Ars. “È ormai più che evidente – conclude Di Paola – che questo governo è al capolinea e a poco serviranno le toppe che Schifani cercherà di mettere lunedì al vertice di maggioranza: le spaccature ormai sono crepe enormi. È ora di chiudere bottega o a chiudere bottega sarà la Sicilia.”