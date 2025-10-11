Sicilia, Circumetnea rivive la Paternò-Randazzo con due treni fuell cells a idrogeno | INFO

“Buon sabato mattina ai nostri amanti della Circumetnea con l’ottima notizia che, almeno da Paternò a Randazzo, la nostra storica ferrovia riparte con due tra le prime “Locomotive ad Idrogeno” acquistate dalle FSI in Svizzera…dove lavorano molti ingegneri italiani ex Ansaldo Ferroviaria…! Morale ci insegna che, anche se la Regione Sicilia non risponde in prima persona alle nostre domande, tra i tanti che ci credono, anche il nostro Gruppo di Sostenitori della Ferrovie dei Parchi Natura in Sicilia, ha dei proseliti tra i Consigli d’Amministrazione di FSI, CIRCUM-METRO-CT, Regione, Ministeri, etc”. E’ quanto si legge in una nota di Paolo Graziano, che ha appena condiviso un aggiornamento sulla petizione “Si estenda Circumetnea con la Ferrovia dei Parchi Natura in Sicilia Randazzo-Troina-Cefalù” su Change.Org.

“Preso atto dei due nuovi locomotori (simili a quelli con celle a combustibile che proponemmo alla UE nel 1995 con il progetto Urbano e Rugero di Troina), continuiamo quindi a chiedere al governo di finanziare il nostro ECO.TRE.NO.SICILIA, invitando tutti i 58.734 visitatori del sito della petizione http://chng.it/yRxW9Lgb a firmare insieme ad amici e parenti, oltre ai 3.354 che l’hanno già firmata. Visto che già si arriva da Paternò a Randazzo, con il nostro progetto recuperiamo la Circumetnea prolungandola a nord-ovest di 50 km tra Nebrodi ed Erei dalla Stazione di Randazzo, per collegare allo Ionio anche Maniace, Cesarò, San Teodoro, Troina, Cerami, Gagliano, Nicosia e dopo Sperlinga, Gangi, Petralia, Geraci, Castelbuono, Isnello, Pollina fino al Tirreno tra Cefalù e Tusa con la 2° tratta sulle Madonie per ulteriori 50 Km” si legge ancora.

“Grazie per il vostro supporto sui “socials”, ma più saremo anche solo a firmare la petizione (senza alcun € ed in piena riservatezza), maggiore sarà l’interesse del governo a realizzare la nuova “Taormina-Parchi-Cefalù”. Continuando i lavori FS in corso sulle tratte Alpine, Appenniniche ed Etnee, questa ferrovia trasporterà più di 100.000 lavoratori e studenti pendolari (verso Palermo, Enna, Messina e Catania, anche con bici al seguito) oltre ai turisti stagionali, in questi comuni ancora isolati, ma che rinascono con il lavoro in agro-alimentare e più qualificato da remoto per i giovani, che hanno scelto di vivere in Sicilia, laddove c’è anche un minore costo della vita e delle case. Buon fine settimana a tutti, magari leggendo qualche pagina dei “Racconti di Sicilia” che vi regalo anche per ricordarvi che abbiamo bisogno delle vostre firme. Passate parola e pure copia dei romanzi a chi sapete ami leggere di Sicilia e lavoro”.