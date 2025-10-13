Sicilia, Caruso (FI): “vertice maggioranza conferma sostegno e apprezzamento per lavoro del Governo Schifani”

“Il vertice di maggioranza che si è svolto oggi a Palazzo d’Orleans ha confermato la solidità e la coesione della coalizione che sostiene il governo del presidente Renato Schifani. Esprimo pieno apprezzamento per il riconoscimento unanime, emerso da tutti gli alleati, dell’ottimo lavoro fin qui svolto dal governo regionale. Un lavoro concreto e misurabile su tutti i fronti strategici: dalla riorganizzazione dei conti pubblici regionali allo sviluppo economico del territorio, dal sostegno alle famiglie e alle attività produttive agli interventi strutturali.” Lo dichiara Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia.

“Il clima costruttivo e responsabile del confronto odierno rappresenta la migliore premessa per proseguire con determinazione l’azione di governo. Forza Italia conferma la propria piena fiducia nel fatto che quanto condiviso oggi trovi immediata e concreta applicazione, in un percorso di continuo dialogo e confronto fra tutti i partiti della coalizione, nei prossimi passaggi parlamentari all’Assemblea regionale siciliana, con l’approvazione di norme fondamentali per proseguire il percorso di rilancio della Sicilia sotto la guida del presidente Schifani” conclude.