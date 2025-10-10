Sicilia, Barbagallo (Pd): “dolore per morte Maria Cristina Gallo, caso di malasanità scuota le coscienze”

“Un caso di malasanità quello di Maria Cristina Gallo che oggi è deceduta dopo una estenuante battaglia portata avanti con grande dignità. Esprimo il mio cordoglio personale e a nome anche di tutto il Pd ai familiari a cui voglio dire che la sua denuncia civile contro le inefficienze della sanità in Sicilia non possono e non devono restare inascoltate”. Così il segretario del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo sul il decesso a Mazara del Vallo della professoressa che denunciò il clamoroso ritardo, oltre 8 mesi, per l’esito di un esame istologico.

“Un caso, quello che – aggiunge – ha riguardato la povera professoressa Gallo, dove il dolore si mescola alla rabbia. La speranza è che le coscienze si scuotano. Le coscienze di coloro che potevano fare ed invece non hanno fatto, di coloro che pur sapendo hanno fatto finta di non sapere, di coloro che hanno tutelato il proprio personalissimo interesse alle ambizioni di carriera o ad un tranquillo pensionamento e non hanno guardato al bene comune che governa il sistema sanitario nazionale”. “Oggi questa pagina si chiude nel modo più drammatico. Da queste ceneri la politica tutta – conclude – è chiamata ad aprirne un’altra che veda al centro la tutela del malato così come prevede la nostra carta costituzionale all art. 32“.