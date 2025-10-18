Sicilia: assalto al bancomat con un escavatore, tre fermati dopo un inseguimento che ha provocato un incidente

Tre persone sono state fermate dai carabinieri a Troina, in Sicilia, dopo che dei ladri hanno rubato, utilizzando un escavatore, la cassaforte del bancomat di un istituto di credito. Secondo il sindaco del paese dell’Ennese, Alfio Giachino, durante l’inseguimento che sarebbe scaturito dopo l’assalto ci sarebbe stato un incidente stradale in cui sarebbero rimasti coinvolti militari dell’Arma che “fortunatamente, non hanno riportato ferite significative”.

“Chiaramente ci troviamo di fronte ad azioni di una gravità inaudita e ad un clima che non intendiamo tollerare. Domani mattina stabiliremo le iniziative da intraprendere”, conclude il primo cittadino.