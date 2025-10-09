Sicilia, approvata la norma sulla stabilizzazione del personale dei consorzi di bonifica: cosa è stato detto

“Con grande soddisfazione accogliamo l’approvazione, nell’ambito della manovra finanziaria regionale, della norma che dispone la stabilizzazione del personale precario dei Consorzi di bonifica della Sicilia. Un provvedimento atteso da tempo sul quale il nostro gruppo parlamentare ha lavorato sin dall’inizio della legislatura che rappresenta una svolta fondamentale per centinaia di lavoratori e per il buon funzionamento del sistema consortile regionale. La norma ha registrato una straordinaria condivisione da parte dell’Aula e il convinto sostegno della Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, a conferma della sensibilità istituzionale verso un tema che tocca da vicino la dignità del lavoro e la qualità dei servizi erogati nel settore della bonifica e della gestione delle risorse idriche”. Lo dichiara il deputato regionale di Grande Sicilia on. Giuseppe Lombardo insieme ai colleghi del gruppo di Grande Sicilia all’Ars.