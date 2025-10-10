Sicilia, Amodeo (Lega): “bene stazionamento di 14 milioni di euro per servizi ai disabili”

“Nonostante i numerosi inciampi durante il voto alla manovra quater, la Lega non ha fatto mancare la sua determinazione per garantire agli studenti disabili l’assistenza alla comunicazione e l’assistenza igienico personale. I capitoli del bilancio regionale, grazie alla volontà del governo Schifani e del Parlamento, hanno la dotazione economica sufficiente a garantire il diritto allo studio anche ai ragazzi disabili. Dieci milioni di euro vengono destinati al servizio Asacom e quattro milioni per l’assistenza igienico personale. Esprimo tutta la mia soddisfazione per una soluzione che garantirà in tutte le province, un servizio efficiente per tutti gli alunni disabili”. Lo afferma Giuseppe Amodeo, vice commissario della Lega per la provincia di Palermo.