Sicilia, accolta la proroga del termine sulle agevolazioni delle imprese turistiche: soddisfatti i vertici di Confcommercio e CNA

Lo scorso 19 settembre Confcommercio Sicilia aveva presentato una richiesta di proroga del termine di presentazione delle istanze relative all’Avviso pubblico per le agevolazioni alle imprese del settore turistico-alberghiero ed extralberghiero. La scadenza era stata originariamente fissata per il 15 ottobre 2025. Nell’istanza indirizzata all’assessore regionale del Turismo, Elvira Amata, Confcommercio Sicilia aveva rilevato “la necessità di posticipare la scadenza dettata da esigenze concrete e operative quali, principalmente, il fatto che le aziende del settore, proprio nel periodo dedicato alla compilazione delle domande, sono assorbite dalla gestione della stagione estiva che, per molte strutture, rappresenta il picco di lavoro”.

L’assessorato regionale competente ha ora prorogato il termine al 14 novembre accogliendo, di fatto, le perplessità manifestate dall’organizzazione di categoria. “Eravamo fiduciosi sul fatto – afferma il presidente regionale Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti – che l’attenzione istituzionale del governo regionale sapesse comprendere le motivazioni di questa richiesta. Il tutto nell’interesse non solo delle imprese destinatarie, ma di tutto il comparto turistico siciliano che costituisce una risorsa chiave per lo sviluppo economico e sociale della Regione. Ringraziamo l’assessore Amata per la disponibilità manifestata a fronte della formalizzazione delle nostre istanze”.

La soddisfazione di CNA SICILIA

La CNA Sicilia esprime vivo apprezzamento nei confronti dell’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo per la sensibilità dimostrata nell’accogliere la richiesta di posticipare il termine per la presentazione delle domande relative all’Avviso “Agevolazioni per le imprese del settore turistico alberghiero ed extra-alberghiero”. Grazie a questa importante decisione, le imprese associate e tutto il comparto turistico isolano avranno a disposizione ulteriore tempo per inoltrare le proprie istanze. La nuova scadenza è stata infatti fissata alle ore 17:00 del 14 novembre 2025.

La proroga, sollecitata dalla CNA per consentire una più ampia e corretta partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, rappresenta un segnale concreto di attenzione da parte dell’Amministrazione regionale verso le esigenze degli operatori, spesso alle prese con complessità burocratiche e tempistiche serrate.

“La proroga ottenuta – dichiarano Masha Ianglieva Gallitto e Stefano Rizzo, rispettivamente presidente e coordinatore del comparto Turismo di CNA Sicilia – è un risultato fondamentale per le migliaia di PMI del settore, che operano in un comparto strategico per la nostra Isola. Questo ulteriore tempo consentirà alle imprese di preparare progetti più solidi e completi, massimizzando l’accesso a contributi che sono vitali per l’innovazione e la sostenibilità del nostro tessuto turistico. Ribadiamo il nostro impegno a supportare le aziende in ogni fase del processo”.

“Questo atto di ascolto da parte dell’Assessorato al Turismo – dichiara Filippo Scivoli, Presidente di CNA Sicilia – conferma l’efficacia del dialogo costante tra le istituzioni e le organizzazioni di categoria. La proroga non è una semplice dilazione, ma uno strumento fondamentale per permettere a tutte le imprese, soprattutto quelle più piccole e strutturalmente più fragili, di accedere a risorse decisive per la loro competitività e modernizzazione”.

“Siamo grati all’Assessorato per aver colto la bontà della nostra istanza”, aggiunge Piero Giglione, Segretario di CNA Sicilia. “Ora l’impegno si sposta sul supporto attivo alle nostre associate. Mettiamo a loro disposizione la nostra rete di consulenti e sportelli per assisterle in ogni fase della compilazione e della presentazione della domanda, con l’obiettivo di massimizzare le opportunità di successo e garantire che queste risorse si traducano in investimenti concreti sul territorio, a beneficio della qualità e dell’offerta turistica della Sicilia”.