Si conclude “Messina Risk Sis.Ma2025”, il Sindaco Basile: “impegno continuo nella promozione della cultura della sicurezza”

Il Sindaco di Messina, Federico Basile, ha partecipato nella mattinata di oggi alla manifestazione conclusiva della 14ª settimana della sicurezza “Messina Risk Sis.Ma2025”. Di seguito le parole del Primo Cittadino: Questa mattina presso il Centro Polifunzionale di Protezione Civile di Messina, si è tenuta la manifestazione conclusiva della XIV Settimana della Sicurezza “Messina Risk Sis.Ma2025”, nell’ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile 2025. È stato un importante momento di confronto e formazione sui temi della prevenzione, della sicurezza e della gestione delle emergenze sul territorio cittadino.”

“Ringrazio l’Assessore Massimo Minutoli, il Direttore dell’esercitazione l’Ingegnere Antonio Rizzo, tutte le istituzioni, i volontari e i cittadini che hanno partecipato e seguito le attività della settimana, con un particolare riconoscimento al Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile per il costante impegno e la dedizione dimostrata. Come Amministrazione ribadiamo così l’impegno continuo del Comune di Messina nella promozione della cultura della sicurezza, della prevenzione e della protezione civile, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni, enti, scuole e cittadini per costruire una comunità più resiliente, preparata e attenta alle emergenze.” conclude.

